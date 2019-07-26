富旺國際開發董事長林正雄26日順利出掌第15屆台中市不動產開發公會理事長，他表示，未來台中市不動產公會將大力推動「建築4.0智能宅」、也就是「四代宅」邁進，鼓勵建商朝「綠能智慧建築」升級邁進，攜手創造台中建築新紀元。

林正雄指出，將全力推動房屋分級制度，帶動產業全面升級，「不動產是耐久財」的觀念需要更新，全台灣共有約860萬棟住宅、全國房屋自有率高達88％，但是，其中卻有多數住宅屋齡超過3、40年屬於老舊建築，政府未來應積極透過都市更新或是危老建築條例，讓居住品質更安心、更安全。

擁有豐沛政商人脈、堪稱不動產業界「最有影響力」的林正雄，協助推動成立「中華民國租賃住宅服務商業同業公會」、「中華民國不動產大聯盟總會」等相關公協會的成立；擔任全國性不動產相關理事長的豐富經驗、加上勇於與公部門協調，多年來促成多項原本將衝擊不動產相關業務的法案暫緩實施或撤銷。

如二類謄本隱匿資訊案、服務費報酬調降糾正案、以及成功協調聯盟總會相關全國聯合會成員，共同支持預售屋不要實價登錄，並且取得立法院的同意。

他強調，接任台中市不動產開發公會理事長後，將推動多項政策面任務，包括加速推動台中市建照、使照申請作業、縮短流程與時間，也將推動台中市的「宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」比照高雄厝，爭取建商包含保存登記等應有的權益。

林正雄說，台中市的《宜居建築設計及鼓勵回饋辦法》其增加鼓勵設計的部分，有垂直綠化設施、雙重遮陽牆體、植生牆、遮陽板等，這些設計於建築物上的功能，主要是希望能減少建築耗能、提升居住生活品質、豐富都市景觀，讓台中市的都市風貌朝著國際性都市的目標更往前一大步。

為能朝這目標邁進，中市府有前瞻性的遠見，也需要建築開發商願意花費更多成本，民眾才得以有更高居住品質的建築物可以選擇，對節能、都市生態多樣性、居住品質都好的政策，政府應以支持的態度鼓勵不動產開發產業這項政策，但該法的政策方向不但要求多出來的面積不能保存登記，且開發商承擔的成本及銷售風險還要繳交回饋金。

林正雄說，台中市不動產開發公會將建請取消回饋金收取政策，並對台中宜居城市鼓勵及回饋辦法中的景觀及綠化、節能設施，予以保存登記。

此外，他上任後將積極爭取台中市的地方持有稅調降，以及中央的房地合一實價課稅退場，雙重稅制使得不動產市場與國內商業經營環境受到諸多限制與壓力。建議政府廣納產業界意見，廢除前述雙重稅，為我國創造興利與正常的交易環境。

未來台中市不動產公會未來也將大力推動「建築4.0智能宅」、就是「四代宅」邁進，鼓勵建商朝「綠能智慧建築」升級邁進，攜手創造台中建築新紀元。

根據台中市不動產開發公會市場調查委員會公布的最新資料顯示，2019年下半年，預計進場的推案量高達1000億元，建商為了避開總統大選的干擾，新案大都集中在第三季末、也就是928檔期前進場。

林正雄表示，剛性購屋需求持續暢旺，大台中房市上半年推案量高達1500億元，預期大台中房市2019年整體推案量有機會挑戰2500億元、可望創下27年來新高，年增幅逼近4成。

(中時 )