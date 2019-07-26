劉亦菲 CHAUMET中國區大使 20:112019/07/26 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼宋慧喬擔任品牌大使之後，品牌在本月初也宣布中國女星劉亦菲擔任CHAUMET的中國區大使，戴上品牌最具象徵性的鑽石皇冠，以「公主范」、「女王力」的氣場，詮釋CHAUMET珠寶的貴氣天成。 有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲擔任CHAUMET大使，首波公布的官方形象照貴氣十足，仍依舊不減仙氣。這個月以來劉亦菲除了出席品牌在摩納舉辦的《御冕傳世—始於18世紀的珍寶藝術展》外，還受到到品牌珠寶工坊參觀珠寶製作的過程，一系列公布在微博的美照讓人驚豔。 (中時 ) #劉亦菲 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉亦菲英姿颯爽飄仙氣 04:112019/07/22 娛樂新聞 劉亦菲、楊冪話題多 代言優等生 04:092019/07/25 時尚娛樂 中國明星身價水漲船高 章子怡、劉亦菲、陳曉榮登珠寶鐘表代言人 19:402019/07/26 娛樂 娛樂熱門新聞 疑出軌王瞳 馬俊麟妻煎熬2月PO文全曝光…字字揪心！ - 娛樂 林志玲結婚2月持續分居 Akira深夜揪後輩談煩惱 - 娛樂 疑指艾成、王瞳情斷 曹西平轟：說話沒經過腦子 - 娛樂 館長霸氣曝光「收買證據」！又遭村長這樣打臉了 - 新聞 新婚林志玲怒告造謠整形 要求賠款遭砍800萬 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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