繼宋慧喬擔任品牌大使之後，品牌在本月初也宣布中國女星劉亦菲擔任CHAUMET的中國區大使，戴上品牌最具象徵性的鑽石皇冠，以「公主范」、「女王力」的氣場，詮釋CHAUMET珠寶的貴氣天成。

有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲擔任CHAUMET大使，首波公布的官方形象照貴氣十足，仍依舊不減仙氣。這個月以來劉亦菲除了出席品牌在摩納舉辦的《御冕傳世—始於18世紀的珍寶藝術展》外，還受到到品牌珠寶工坊參觀珠寶製作的過程，一系列公布在微博的美照讓人驚豔。

(中時 )