今(26)日公布中職明星賽先發名單，陳江和笑說明星隊陣容幾乎就是2013年經典賽組合，明星賽對抗戰等於是新舊中華隊的正面對決，所以一定不會手下留情。

2013年經典賽堪稱是近年最經典的國際賽戰役，讓全台球迷熱血沸騰，當時的中華隊班底彭政閔、陳江和、林智勝、陳鏞基、周思齊林哲瑄以及潘威倫等人，今年也入選明星隊。

彭政閔笑說其實在球隊也有討論過，當時的老中華隊隊友將要再次合體，並交手年輕中華隊，會拿出實力對決，幫助學弟們準備好年底的12強賽。

談到「新舊中華隊」的組合，明星隊總教練陳連宏笑說都是球迷票選出來的，並不是自己刻意安排。而陳連宏也透露會讓彭政閔兩場都先發第4棒、指定打擊，彭政閔本人是說沒問題，不過還是要看身體狀況，甚至也有可能第9局取消指定打擊，讓他上場守一壘。

明天先發投手「嘟嘟」潘威倫預計先發1局就退場，第2天明星隊先發投手會是中信兄弟的洋將萊福力。

(中時電子報)