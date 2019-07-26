藝人許雅涵童星出道，10歲就發行了第一張專輯《香草咪咪》，後來也跨足電影圈，與陳曉東合作演出電影《綁架大明星》，如今她已蛻變成21歲的少女，重新自影壇出發，26日出席公益活動，宣布確定有4部片將開拍，會與吳孟達、雷佳音、包貝爾、佟麗婭、古力娜扎等演員合作。

回想起跟陳曉東演父女，許雅涵笑說：「一開始知道是跟陳曉東演戲，懷疑是否就是我在電視上看過的那位陳曉東。」印象最深的畫面是片中陳在沙灘上把自己抱起來轉圈圈，她心花怒放表示希望未來的男朋友也能做到，而在準備開拍的新片《獨步》中，則跟吳孟達演出父女，有叛逆的親情戲。

聊到童星的校園生活，許雅涵坦承曾遭言語霸凌，「有時候有兔牙，會聽到同學說我是死暴牙，也會說我很假掰。」更有一次跟男同學搶雕刻刀，她愛面子不顧受傷流血死命抓著刀面，對方竟刻意轉刀柄劃破她的手掌，至今仍留下一條長疤。

許雅涵也自覺有社交恐懼，自己不會叫外送也不喜歡人多的地方，平常都待在家，退出螢光幕的幾年，她還去服飾店打工3年，因為不擅面對客人，業績都是排在最後一名。

(中時 )