香港天后鄭秀文、台灣演員賴雅妍及大陸新人李曉峰在新片《花椒之味》中演出3姐妹，因片中父親過世，3姝扛下火鍋店家業，所以有很多場景都發生在廚房，3人聚在廚房笑笑鬧鬧，很快建立起情感及默契，片場經常傳出她們高分貝的笑聲。

真實生活中鄭秀文平日都會下廚，「我會煮些八寶粥，拍做菜的戲難不倒我。」賴雅妍則在演出《等一個人咖啡》後，喜歡烘煮咖啡，也會烤麵面及手工餅干，至於李曉峰表示曾主持過美食節目，平日也愛煮飯，對下廚頗有心得，3人廚技是各有所長。

但面對電影中的火鍋湯底，3人無人試做過，覺得很新鮮，直呼是很前所未有的感受，不時在廚房無緣無故的放聲大笑，還會互唱搞笑RAP，鄭秀文說：「我強烈感受到我們3人都很喜歡自己戲中的角色，1、2天的合作，我已經感覺到大家互相建立出默契了。」她對兩位妹妹都照顧有加，還希望下次她們倆到香港時，可以盡地主之誼，就算不是親自下廚也要請她們一起吃個飯。電影9月

(中時 )