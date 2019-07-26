阿Ken近期投入大量心力與時間製作電影《練愛ING》，25日以電影人兼主持人的身分，獲邀主持於山西大同舉辦的第五屆成龍國際動作電影周活動，在活動上不但發揮了專業主持功力，Hold住成龍來自全世界各地包括印度、加拿大、美國、阿根廷等等國家的影迷粉絲，更獲得成龍的「原味五指襪」作為珍藏。

阿Ken能夠拿到成龍的原味五指襪，起於有3位成龍的忠實粉絲，數10年來收集了成龍各種電影服裝造型與道具，還因此開了成龍博物館，3人當天上台拿到了成龍舞台上穿的上衣、褲子與夾克，此時成龍看到一旁忙著主持的阿Ken，就問他襪子要不要，阿Ken就驚喜收下，還笑稱純原味沒異味，接著把五指襪塞在西裝外套口袋，當成口袋巾。

阿Ken一直都是成龍的影迷，上一次見到成龍是2010年主持金馬獎紅毯的時候，那時才講不到1分鐘的話，這回主持活動整整跟偶像互動3個小時半，也喜獲五指襪，開心表示：「從此就是我和他見面聊電影的專屬信物了！」也獲得成龍特製限量周邊商品，一整箱內容物包含成龍專屬LOGO的吹風機、保溫瓶、電動牙刷。

阿Ken此趟收穫滿滿，拿了一箱成龍限定周邊商品。

阿Ken這趟電影周山西行是透過彭小刀牽線，因彭電影圈關係好，同時也是阿Ken新片《練愛ING》和周杰倫監製電影《叱咤風雲》的出品人，兩人一起赴陸跟世界各地的電影製作方交流。

彭小刀（左）和阿Ken到電影周做交流。

(中時 )