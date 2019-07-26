第59屆中小學科學展覽會（全國科展）26日於高雄展覽館舉行頒獎典禮，台南市黎明中學表現優異，榮獲學校團體獎國中組第1名及TDK文教基金會特別獎第1名。獲獎消息傳回學校後，全校師生與有榮焉，家長會會長許益堂特地代表家長會致贈獎金慰勉學生的努力。

此次獲獎的兩組作品為國二學生吳旭崴、李伯溫、莊縢幃3人合作的「指有你能開」，獲得生活與應用科學科一（機電與資訊）第2名及崇友創新研究獎，國二陳柏諺的作品「揭密磁浮列車」獲得生活與應用科學科二（環保與民生）第3名。黎明中學總成績則獲學校團體獎國中組第2名及TDK文教基金會特別獎第2名。

「指有你能開」作品發想的創意，是為了解決大家打開門鎖時需要拿出鑰匙，卻經常發生忘記帶鑰匙的情形，因此朝向生物辨識技術的方向思考，如指紋辨識、語音識別、臉部辨識，運用密碼或個人特徵的方式來製作，嘗試利用骨頭作為生物特徵的辨識鎖具。

另一組「揭密磁浮列車」作品，創作者陳柏諺表示，一開始想利用永久磁鐵來做一台會漂浮完全不依靠任何東西而只有磁力的磁浮列車，但測試無數次發現很難做到，才改做依靠單邊擋板而且能夠適應地形起伏的磁浮列車。他也希望將這種低成本，高速度的列車應用在生活中，使列車更為節能、便利。

指導老師魏溏月表示，學生的參賽作品一開始雖然概念模糊、作品粗糙，但經不斷修正改進，最後得到全國性獎項，這過程及成長就是學生最大的收穫。

令人感動的是，今年剛畢業的顏詠勳、蔡承恩同學，推甄上大學後繼續陪伴選手練習，目前就讀交大電子一年級的姜林建宇學長也於賽前特訓選手，還特地帶回在交大土地公祈福過的物品激勵學弟，校友謝公碩老師也在選手作品瓶頸時給予支援。

黎明高中校長羅家強表示，這次得獎除了學生的努力、學校整體課程規畫外，更感謝李惠文、曾健家、李世宗、魏溏月等老師犧牲假期指導學生，學長經驗傳承，大家共同努力才能獲得如此佳績，也勉勵學生在原有的成果上更加精進，爭取個人及學校更大的榮譽。

(中時 )