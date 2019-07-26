週六早上07:30將上演一場國際冠軍盃賽事，由兩支西班牙馬德里球隊上演德比戰，皇家馬德里對上馬德里競技（單場+場中投注）。

皇家馬德里上仗以2:2打平英超球隊兵工廠，但點球大戰中以3:2擊敗對手，取得3分積分。

阿扎爾明顯未融入球隊。（達志影像）

夏季轉會窗雖簽入多位世界級球星，但球員們場上表現缺未如預期。剛從英超切爾西加盟的阿扎爾明顯未融入球隊，還需要時間適應，但剛簽入的日本小將久保健英剛表現亮眼，相信本賽季將會有更多機會上陣。馬德里競技方面，本轉會窗賣走多名主力球員，包括後防大將戈丁，前鋒格雷茲曼等等，亦同時簽入多名球員，正為重建球隊而努力。

和球為信心之選。（達志影像）

雙方近3場對賽各得1勝3和1負，其中3場開出小球（中位數2.5球），其中兩場打成0:0平手無入球。由於雙方球員之間也處於磨合期，表現定必未能正常發揮，加上地區德比，雙方也會格外小心，相信進球小（中位數2.5球）能順利開出，和球亦是另一個信心之選。

阿賈克斯求重整新隊型。（達志影像）

荷蘭超級盃亦於週日00:00開踢（單場+場中投注），由阿賈克斯迎戰恩荷芬，雙方近4次對賽各得2勝，而4場比賽全數開出大球（中位數2.5球，最少有一方能攻入3球。鑑於雙方往績穩定，相信本場比賽定能分出勝負，而且開出大球（中位數2.5球），踢出一場精彩的進球秀。

鑑於雙方往績穩定，相信本場比賽定能分出勝負。（達志影像）

週一00:00將上演一場精彩的國際友誼賽，由義甲球隊拿玻里迎戰歐冠冠軍利物浦，拿玻里近3場友賽都開出大球（中位數2.5球），而利物浦亦然，近5場友賽全數開出大球（中位數2.5球），得14球失8球，鑑於季前熱身賽關係，雙方防守亦會顯得散漫，進球大（中位數2.5球）可優先選擇。

(中時電子報)