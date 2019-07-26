館長秀收買證據要求道歉，村長回擊了。

「館長」陳之漢在網路人氣高，吸引大批死忠粉絲追隨，不過近來他就因為在直播中在623反紅媒活動前一天，旺中集團董事長蔡衍明有派人去找他，「看我需要什麼都可以」，暗示旺中集團想以高價收買他，接著他又在近日曝光2對話截圖，號稱是「看我需要什麼都可以」的收買證據，點名中天與「村長」詹江村要跟他道歉。可惜館長的證據，又再度被村長打臉了。

詹江村今日接受《中時電子報》直播訪問，表示館長說旺中要收買你，那就要拿出證據，一槍給他斃命，怎麼反叫對方來告你，他舉例：「你說隔壁阿珍有小王，要隔壁阿珍來告你，不告就是有小王，你講這什麼鬼話啊！」直言要指控人家就要提出證據，怎反叫被指控的人拿證據出來。

針對館長日前在臉書公開的2張對話截圖，直指是「看我需要什麼都可以」的證據之一，現場還有6、7人聽到，與監視器畫面為證，只是詹江村也很不客氣地吐槽：「你PO出兩個簡訊對話，我看不出關鍵字啊，你告訴我關鍵字在哪裡？然後你又說有錄影。欸錄影是怎麼樣？現在是演話劇還是怎麼樣？我看了錄影就能夠判斷說這個裡面有什麼毛逆是不是？」

王丰還原收買真相。

詹江村要館長把錄音拿出來，若館長真的能拿出直接證據給蔡衍明一槍斃命，他一定幫館長拍拍手、鼓掌叫好。其實當館長的對話截圖曝光後，在一大堆力挺館長的留言中，也有網友質疑「看這個，我說蔡皇找人傳賴要跟我喬也可以」、「這個有到證據嗎？感覺沒有很深入」。

早前歷史作家兼旺中集團高層王丰也曾在中天《大政治大爆卦》還原整件事情來龍去脈，「我們內部有人透過朋友去跟陳館長（講），這個是在6月底發生的事情，那透過朋友去講什麼呢？你陳館長有你的言論自由我們尊重，但是請你不要刻意去抹紅單一的媒體，同時不要去把這個活動成為被政黨利用…。」不解為何這話會被館長擴大解釋成「看你需要什麼都可以」。

(中時電子報)