私菸案燒向華航高層，華航稍早公布先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，表中驚見前華航董事長何煖軒、前華航總經理林鵬良兩人。但據了解，華航從沒有由董總擔任專機負責人，都是資深副總（內部代號為VW），這名單又在扯謊。

華航稍早公布歷次專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量資訊，企圖為這次私菸案止血。有趣的是，在專機負責人的表格上，竟然在2017太平洋友邦之旅、2018非洲友邦專案出現何煖軒的名字。不只如此，在2014興誼專案、2015佑誼專案及久揚專案，還出現前總經理林鵬良的名字。

「專機負責人一定是資深副總（VW）！」曾參與過專機任務的華航高層表示，2014興誼專案、2015佑誼專案及久揚專案，負責人就是時任資深副總的楊辰，絕對不是林鵬良；同樣的，2017太平洋友邦之旅、2018非洲友邦，也都是羅雅美所負責的。

這名高層表示，名單中把何煖軒寫成負責人，一般來說，若華航董事長隨專機出訪，角色會是「總統府團成員」，況且沒有董事長在當專機負責人的，成何體統，也沒有董事長會想要當專機負責人，專機的事繁雜的不得了，當然是資副做。

這名高層認為，華航會公布這種名單，把一堆人扯進來，就是在淡化羅雅美的角色，企圖為羅雅美脫罪。且這些都不難查，「去問問何煖軒、問問林鵬良，問問楊辰，看當年專機任務是誰負責的，就知道華航到底有沒有在說謊」。

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(中時 )