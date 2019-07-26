國安局走私菸案引發國際關注，文化大學新聞系主任胡幼偉改編已故歌手鄧麗君的「你怎麼說」及「小城故事」歌詞，暗諷官方說法欺暪，網友稱讚歌詞順口，還大呼妙哉。

國安走私菸案引發民怨眾怒，胡幼偉今天不走嚴辭批判路線，而是用改歌詞方式暗諷官方未坦承實情，胡幼偉把「你怎麼說」歌詞改為「看今天你怎麼說，我拼外交你拼團購，連幾條你都說錯！證明你一切都是在騙我，看今天你怎麼說！你說過兩條已太多，一訂就是一萬多！六百四十五萬你都刷得過，你心裡根本沒有我！把我的香菸還給我」！有網友稱讚歌起來都很順口。

至於「小城故事」歌詞，胡幼偉則改為，「專案」故事！，內容為「專案」故事多，充滿喜和樂；如果你到「專案」來，收獲特別多！看似買太多，聽像已切割；「專案」精品真善美，這裡已包括！貪的貪，說的說，「專案」故事真不錯；請你的朋友一起來，「專案」來做客！

(中時 )