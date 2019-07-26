Akira被拍先和TAKAHIRO聚餐，之後又跟後輩見面。（圖／翻攝自女性自身臉書）

台灣第一名模林志玲上月初閃嫁給小7歲的放浪兄弟成員Akira（黑澤良平），日媒近日報導兩人婚後兩個月仍處於分居狀態，Akira深夜被拍到獨自外出，和隊友TAKAHIRO吃飯，而TAKAHIRO去年才當爸，不知是否有向Akira傳授當爸後的甜蜜煩惱，兩人最後還在餐廳門口玩自拍，足見好感情。

林志玲上月初閃電宣布成為日本媳婦，隨即引來外界猜測林志玲是否會改姓名為黑澤志玲，林志玲則高EQ否認，表示：「名字承載了文化和大家給予的愛，未來也不會有改變。」而Akira公司透露，因彼此工作地方不同，兩人婚後不會共同固定住在一個地方，會隨機應變。

據《女性自身》報導，Akira和林志玲至今仍過著分居生活，知情人指兩人打算在日本和台灣分別購進新房，但因工作忙碌暫時沒進展，17日Akira被捕獲現身東京街頭，隔天凌晨一時出現在某家餐廳門口，身邊陪的是隊友TAKAHIRO，兩人還開開心心玩了自拍。

媒體以為Akira和TAKAHIRO分開後，Akira應該就這樣坐車返家，沒想到他卻到了離事務所很近的居酒屋續攤，這回約見面的對象是後輩「THE RAMPAGE」的25歲隊長「陣」，而Akira就像個大哥哥熱心聽著對方的煩惱，直到凌晨4時兩人才離開，各自搭車回家。

(中時電子報)