長照悲劇層出不窮，對照顧者而言，適當的喘息相當重要。為助照顧者充電，中華民國家庭照顧者關懷總會今與合作金庫共同舉辦2019守護愛相伴公益演唱會，邀來陳昇、金智娟、秀蘭瑪雅、賴銘偉齊獻聲，獲百餘名照顧者、家屬響應。

賴銘偉提及，自己的奶奶因為失智，需要他人照顧，雖然現在的她已不認得自己，但自己仍希望陪在她身邊；秀蘭瑪雅則透露，北上工作的自己，在父母生病時，還好有弟弟妹妹可以分擔照顧，深刻體認到家庭照顧資源的重要性。

到場聽演唱會的照顧者代表，阿龍表示，媽媽10年前毫無預警倒下，從此不起。因企業對照顧者不友善，他只能被迫離職。所幸，在朋友的提醒下，他鼓起勇氣求援，終於找到長照服務，現已重返職場。他鼓勵其他照顧者，不要害怕、害羞，照顧路才能走得長遠與順利。

為讓照顧者得到喘息，家總105年底開始，透過合庫人壽的支持，推動喘息咖啡的服務，藉照顧咖啡館，打造社區長照情報站，除提供照顧者免費「喘息咖啡」，亦舉辦紓壓活動，只盼照顧者接觸長照資訊。另也透過其中「中途職場實習計畫」，為卸下照顧責任者提供幫助，讓長照之路不孤單。

家總理事長郭慈安表示，懂得善用資源，照顧者及被照顧者才能過有品質的生活，呼籲民眾善用衛福部長照專線1966，以及家總所提供的服務專線 0800-507-272。她強調，照顧家人不是一個人的責任，照顧的同時也能勇於追夢，呼籲大家走出來，共同分擔照顧重擔。

(中時 )