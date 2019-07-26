華膳保稅倉庫變「自主管理」

檢調偵辦國安局私菸案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉等人。檢察官複訊後，認定吳、張涉嫌貪污治罪條例等罪，有勾串之虞聲押禁見獲准。

資深媒體人林上祚在《風傳媒》撰文指出，華膳空廚並無「菸品進口業許可執照」，卻於2016年9月取得「自主管理保稅倉庫」。

按根據《菸酒管理法》第45條規定，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並由海關分別按每條捲菸處新臺幣五百元以上五千元以下罰鍰。

免稅數量是多少？依據財政部關務署《旅客攜帶菸酒入出境規定》：

一，捲菸200支免稅，毋需向海關申報可逕行攜入。

二，超逾免稅數量，應向海關申報通關，經查驗後可繳稅放行。

三，捲菸5條(1,000支)，未超過限量規定，繳稅放行。

四，捲菸5條(1,000支)，如超過本表限量規定，應檢附菸酒進口業許可執照，以廠商名義辦理報關進口，或就超逾部分辦理退運。

也就是，攜帶1條菸，免申報免稅放行。1條至5條菸，繳稅放行。超過5條菸，需有菸酒業執照，否則退運。

這次國安人員向華航「超買」9200條（華航表示是1萬零5條）菸品，華航或華膳需要具備菸酒業執照。

但財政部對於航空公司所屬保稅倉庫，並未要求取得菸品進口業許可執照。換言之，華航仍然可以以機上販售免稅菸酒為由，在華膳的免稅倉庫內存放菸品。

另依照《海關管理保稅運貨工具辦法》，未經海關放行之進口保稅貨物，須由專供載運保稅貨物之卡車亦即「保稅卡車」，在海關監視下裝貨、加封（也可能是電子封條），駛往指定地點，不得逗留「機邊」或倉庫裝卸月台旁。

林上祚認為，這次涉入菸品走私的國安人員，私自用國安局的車輛進入保稅倉庫取貨，已經嚴重違反相關規定。

而財政部《保稅貨物進出保稅倉庫押運加封作業要點》規定，保稅貨物申請進出保稅倉庫時，應監視加封或押運。但航空公司專用得免押。

林上祚指出，華膳空廚因為2016年取得「自主管理保稅倉庫」身分，讓該公司將菸酒物品運出機場管制區，僅需貼上「電子封條」即可，無須關務署派員押運。

因為華航免菸品進口業許可執照，華膳免關務署派員押運，讓這次國安人員有了鑽漏洞的空間！

※吸菸有礙健康

(中時電子報)