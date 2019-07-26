真力時DEFY El Primero 21 湛藍腕表搭藍色橡膠表帶，38萬4000元。（ZENITH提供）

泰格豪雅Autavia腕表，11萬7800元。（TAG Heuer提供）

萬寶龍（MONTBLANC）在父親節主打明星傳承Star Legacy系列男表，表盤採用放射狀星形扭索紋飾、葉形指針、陽刻浮雕扭索紋飾以及獨特的軌道環設計，款式經典優雅，向來是企業高階主管和商務人士的最愛，有39mm和42mm兩種尺寸。

瑞士腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）在父親節主打多款腕表，其中Autavia系列腕表是將經典表款融入最新科技，搭載的Calibre 5機芯採用碳纖維複合材質游絲，並命名為Isograph，象徵頂尖工藝打造的工藝技術，最特別的是漸層色調的表盤帶有濃濃的復古風情，外觀懷舊，內裝功能前衛，是今年BASEL表展備受注目的話題腕表。

真力時（ZENITH）為慶祝經典高振頻計時碼表El Primero機芯問世50周年，今年推出Defy El Primero 21系列腕表，向這枚機芯致上最高敬意，其中湛藍色表盤和表帶的款式是時下最夯的熱銷款，藉此向勞苦功高的父親致敬，是最佳選擇。

(中時 )