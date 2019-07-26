檢調偵辦國安局走私菸品案，26日首度前往桃園機場，搜索華航空品處及華膳空廚，雖然事先保密到家，但是消息還是曝光，最後還大費周章地躲避媒體離開機場。

據了解，台北地檢署26日一早會同調查局新北市調查處，前往桃園機場大規模搜索位於華航園區的空品處，以及華膳空廚兩地，歷經將近9個小時才結束搜索行動。由於此案眾所矚目，檢調行前保密到家，即使消息傳出，檢調依舊強調偵查不公開，不發表任何意見，就連媒體去電詢問華航，也只得到「不清楚」的回應。

多家媒體在中午前就守候在華航總公司及華膳空廚的入口，雖然車輛進進出出，由於華航嚴格管控出入口，使得媒體無法看見檢調搜索過程及進度，不過根據知情人士透露，檢調一共出動約60人前往搜索空品處，蒐集電腦紀錄、相關資料並約談多名員工，此外，還兵分兩路前往華膳空廚，除了查看當時存放菸品的倉庫，還會勘從華膳前往國賓門的路線。

媒體在管制區外守候時，1名外部包商也向記者透露，事發後大多數的華膳員工才知道自己家的倉庫成了私菸的存放處，更有人抱怨，「那種東西（意指菸品）怎麼能放在倉庫裡？」，痛批整件事根本是亂來！

由於多名記者「堵」在華膳空廚旁的南側管制區檢查哨外，檢調人員為了避免和媒體打照面，於是商請華膳人員將兩輛空的公務車駛離，自己再搭乘華膳車輛從北側管制區檢查哨離開，讓蹲了一整個下午的記者撲空。

(中時 )