調查局破獲國安局官員走私菸品案震驚社會，由於此案是「小弟辦大哥」，調查局竭盡所能保密到家，不過據傳總統專機22日降落桃園機場前，調查局副局長林玲蘭還是當面向前國安局長彭勝竹報告查緝私菸，算是善盡告知義務，給了大哥「最後的面子」。

據當時在場人士透露，接機官員在專機落地前，按照慣例在一旁的國賓室等候，等專機抵達後才會前往國賓門列隊接機，而林玲蘭就是趁這個空檔機會，向彭勝竹報告此案。

當彭得知調查局即將「動手」後，瞬間六神無主臉色鐵青，但是時間倉促且「案情不單純」，彭根本沒時間找人了解案情，最後只有強顏歡笑地替總統接機，然後只能「等著事情發生」。

由於此案非同小可，為求人贓俱獲，調查局不敢大意，會同關務署並出動60多人堵在多處出入口，最後在國賓門專用的出入口前，成功攔下國安局的私菸車隊，一舉破獲桃機史上最大宗的私菸案。

(中時 )