特勤走私免稅菸案，外界緊盯國王人馬有何懲處，華航今終於開鍘，將她調任董事長辦公室特助。被總統暱稱小美的她，曾是綠營大老邱義仁秘書，在2008年陳水扁下台前，從國安會轉入華儲，然後再轉任華膳、華航資深副總等職，寄生華航11年職務四級跳的際遇，羡煞老航空業界。

外界視羅雅美為國王人馬，從她在華航系統一路高升，可看出她的份量。2016年6月何煖軒出掌華航董事長，當時華航有5位資深副總經理缺，7月何煖軒即拔擢時任華膳空廚採購經理的她，接任資深副總俞劍博退休留下的遺缺。

羅雅美表面上是何煖軒所拔擢，其實背後最大靠山是總統蔡英文。2016年蔡英文首次出訪時，羅雅美僅是華航子公司華膳的採購經理，但蔡出訪時看到熟面孔，親切的叫了羅雅美一聲「小美」，之後羅的職位「四級跳」，跳過母公司經理、協理、副總，直接成為資深副總。據悉，這份人事安排是行政院直接要求華航任命。

羅雅美是民進黨學運世代成員，1998年幫助林義雄競選民進黨主席，後任沈發惠競選台北縣議員助選員。1999年任陳水扁總統競選總部青年部主任。2000年陳水扁上台後，一直跟隨邱義仁，擔任國安會秘書長機要祕書。2008年民進黨交出政權前，她被安排到華儲公司任職，後轉往華膳，最終升任華航資深副總。

(中時電子報)