「水蜜桃」內餡除了3種不同處理法的水蜜桃桃子果醬、凝乳等等，還搭入了馬鞭草等，725元。（吳奕萱攝）

法國甜點大師Cédric Grolet蒞臨士林187巷的法式烘培舉辦快閃。（吳奕萱攝）

萬人迷水果哥Cédric Grolet。（店家提供）

CG一砲而紅的擬真水果甜點綠檸檬，725元。（店家提供）

帶起全球甜點界擬真水果風潮的法國甜點名師Cédric Grolet（簡稱CG），繼今年5月來台客座授課後，今（26日）再度蒞臨台北，與知名甜點店「187巷的法式烘焙」合作，推出為期3日、亞洲首場的快閃活動。台北也成為繼紐約之後，全球第2個獲得CG青睞選擇快閃的城市。

今快閃活動首日，早上7點便有粉絲在店外排隊，截至中午發出160多張號碼牌，每個號碼至少選購1組5顆，1顆售價725元，1組就要3625元，甚至有人遠從宜蘭前來，一睹甜點大師的魅力。而CG也展現親和力，現場與門口粉絲們互動拍照，還一起玩起大合照自拍，令粉絲們尖叫不已。目前剩明（27日）與後天（28日）兩天快閃，每日各限量1000顆，今日很快也銷售完畢，還有人捧場一次買了60顆，就要4萬3500元。

在IG上擁有上百萬粉絲的CG，上次於4月在美國紐約甜點鋪Dominique Ansel Bakery，舉行3天快閃活動，每日都短短1.5小時內即銷售一空，名氣與實力都十分響亮；而CG也預計將於10月份到巴黎歌劇院附近，新開一間獨立同名店鋪，據悉將有巴黎單車泡芙等創意甜點。

CG膾炙人口的擬真水果甜點，是用單一水果原料，去創造出與實物真假難辨的水果甜點，製作時最大的難度是內餡，要做成有點稠液、流心狀，只要狀態沒有掌握好，內餡無法脫模就會失敗；而最外層的塑形，除了考驗師傅的美感外，也會造成口感層次差異，難度非常之高，也很難被其他大師取代。

而此次「百香果」和「水蜜桃」2.0版，也在台灣首次與消費者見面，另外CG一砲而紅的擬真水果甜點「綠檸檬」，還有「紅蘋果」、「榛果」共5種口味，3日中全部限量3500顆，僅供外帶，售完為止。

(中時 )