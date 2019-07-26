麻豆海埔池王府26日捐贈救災用鋁合金船艇及船外機各一具予麻豆區公所。（劉秀芬翻攝）

麻豆海埔池王府26日捐贈救災用鋁合金船艇及船外機各一具予麻豆區公所。（劉秀芬翻攝）

麻豆區公所繼本月2日初媒合民間社團私人捐贈膠筏活動後，又於26日上午由麻豆海埔池王府捐贈救災用鋁合金船艇及船外機各一具，持續累積區級災害防救量能，期盼災時提供民眾堅實可靠的後盾。

海埔池王府主委張志雄表示，去年0823豪雨瞬間造成海埔一帶淹水，池王府香客大樓成臨時避難安置場所，受安置民眾的餐食只能靠里長、里幹事涉水徒步運送，緩不濟急且既危險又耗時。

台南市警察局麻豆分局楊慶裕0823指揮同仁及義警投入災害搶救工作時，發現救災機具不足，主動與張志雄聯繫討論，由海埔池王府捐贈鋁製救災船艇，投入埤頭派出所轄管低窪地區執行救災工作，回饋社會，造福鄰里。

民政局長顏振標表示，海浦池王府神力顯赫，香火鼎盛，信眾滿天下，對推動公益慈善及社會教化不遺餘力，連續8年獲得內政部績優寺廟表揚，2015年更獲得行政院表揚全國績優寺廟，實難能可貴，這次捐贈救災設備善行足為地方表率。

台南市政府災害防救辦公室執行祕書侯俊彥參事也表示，此次海埔池王府善行捐贈救災船艇提升麻豆整體救災設備值得讚揚，氣候異常，防災設備可以10年不用但不能一日不備，希望藉由這個活動拋磚引玉，吸引更多企業團體投入救災工作。

麻豆區長孔慶瑤表示，本次捐贈船體係由鋁合金打造，船身長度3.2公尺、寬度1.65公尺、高度0.6公尺、重量66公斤；除船體外，池王府加碼捐贈15HP船外機一具可外掛於船艇上使用，十分便利。

孔慶瑤也感謝楊慶裕居中牽線，海埔池王府主委及管理委員會敦親睦鄰義舉，期許減災整備下所有機具設備都能備而不用，但萬一災害降臨時也都能發揮最大功能效益。

(中時 )