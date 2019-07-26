私菸案燒進總統府，蔡英文總統有可能安全下莊嗎？國民黨台北市議員羅智強酸說，因蔡英文有3個貴人：前總統馬英九、北檢檢察長、華航菜鳥小組長，若她正常發揮，保證安全過關。

羅智強在《戰神94強》指出，此事件，總統府發言人出來定調說，「這是超額免稅菸品」，暗示這沒什麼了不起，已在低調處理中。蔡英文還有3個貴人，若她正常發揮，保證安全過關，她的3個貴人就是：1.前總統馬英九，馬維拉（比喻前紐約洋基隊救援投手李維拉）一上場，保證大事化小、小事化無。

第2個貴人就是北檢檢察長邢泰釗，羅智強質疑北檢是在辦案，還是在拖延？拖拖拉拉的。北檢辦馬英九的案子可不是這樣，倒是很認真的辦，辦起私菸案卻好像沒那麼積極。

第3個貴人就是7月才剛接任華航空品處小組長的黃川禎，事情鬧那麼大，牽涉到國安、特勤警衛、華航整個作業系統，但北檢花了4、5天的時間卻只約談一個菜鳥小組長，如果讓這位菜鳥小組長「被認罪」，什麼事都推給他，那不就能大事化小、小事化無。

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(中時電子報)