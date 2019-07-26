到底還要說謊幾次！華航稍早公布先前歷次專機負責人名單，驚見前華航董事長何煖軒。何煖軒稍早接受《中時電子報》獨家專訪時表示，華航是有規模有制度的上市公司，承接總統專機任務不是第一次，所有會議的主導層級都有慣例可循，暗示這份名單有問題，他沒當過專機負責人。

對於離開華航後，竟然「榮登」專機負責人。何煖軒說，自己已經卸下職務與世無爭，只能無奈微笑以對。但他強調，依照公司治理原則，總經理要向董事會及董事長負責，總經理知道的事董事長未必知道，總經理不知道的事董事長一定不知道。

華航稍早公布歷次專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量資訊，企圖為這次私菸案止血。有趣的是，在專機負責人的表格上，竟然在2017太平洋友邦之旅、2018非洲友邦專案出現何煖軒的名字。不只如此，在2014興誼專案、2015佑誼專案及久揚專案，還出現前總經理林鵬良的名字。

在何煖軒受訪後，本報詢問曾參與過專機任務的華航高層，明確表示「專機負責人一定是VW（資深副總）！」2014興誼專案、2015佑誼專案及久揚專案，負責人就是時任資深副總的楊辰，絕對不是林鵬良；同樣的，2017太平洋友邦之旅、2018非洲友邦，也都是羅雅美所負責的，何煖軒是「總統府團成員」。

這名高層認為，華航現在為了保羅雅美，無所不用其極，把一堆人扯進來，就是在淡化羅雅美的角色，企圖為羅雅美脫罪，而且撒的是馬上會被戳破的謊，「打個電話問何煖軒、問林鵬良，問楊辰，看有沒有負責過」，對華航很失望。

(中時 )