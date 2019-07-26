周曉涵26日和爸爸周盛才出席威士忌酒商活動，她8月8日生日剛好也是父親節，這趟回台提前和家人度過。她直言曾帶前男友和爸爸喝小酒，爸爸也見過她的緋聞好友李運慶，周爸誇李運慶：「人是不錯，但曉涵媽媽那關比較重要。」

何時才認戀情？將邁入35歲的周曉涵沒正面回應，倒說起媽媽雖然會催婚，到大陸拍片也被劇組追問，還有人問她要不要凍卵，她認為順其自然就好，「弟弟今年結婚，表妹也結婚，媽媽比較想我早點嫁，但身邊沒有人啊」。

她說，爸爸之前曾幫他物色好對象安排相親，赴約幾次當作給爸爸面子，後來有些沒聯絡，有些成為一般朋友。她過往緋聞對象周孝安日前認新戀情，她說當時在大陸拍電影，看到新聞後妙回「居然承認了，也太妙了」，覺得周孝安直接認愛行為「很勇敢」。

她正在大陸拍的是一部拳擊電影，男主角小她7歲，唯一比她大的是黃志瑋，黃志瑋愛虧她，常戲稱她「曉涵阿姨」，讓她覺得好氣又好笑，導演也逼迫她減肥，劇組剛開始訂減肥餐給她，讓她不到1個月成功甩掉3公斤。

周曉涵自豪酒量不錯，一次可以喝掉半瓶威士忌，喝多時，自己會從霸氣到撒嬌，話也會變多。她透露曾和言承旭旭喝過酒，2人酒力不相上下，身邊朋友賀軍翔、林佑威、李運慶也都滿會喝，她挑男友除了人品也看酒品，平時在家和爸爸邊喝邊聊，「我和爸爸都是獅子座，個性很像，相處起來像朋友，媽媽就像媽媽」，女兒果然是爸爸上輩子的情人。

她客串的電影《灼人秘密》正上映，片中和吳可熙有一場女女吻，她說2人當時先聊天熟識一下，接著對吳可熙說：「我要舌吻妳嚕，來吧。」

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(中時 )