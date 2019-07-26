連燒4夜的「2019金門夏日音樂季」，今晚在后湖海濱公園壓軸演出，金門籍音樂創作歌手鍾鎮宇與跨海來到的黃莉、卓義峰、卓文萱和陶晶瑩等人，在故鄉海灘聯手引爆500磅重量級熱情，與現場數千名蜂擁來到的觀眾，用震撼激情在南海岸夜空，搖曳出一道道五彩光束。
這場金門歷年來藝人卡司最堅強，兩岸三地暑假檔期聚焦的海濱夜總會，超過20組知名藝人和人氣偶像，連4夜接力轟炸曾經高度軍管，遍布反登陸「軌條砦」和雷區的南海岸。
今晚的壓軸演出吸引滿場觀眾，金門高中時就自組樂團走上音樂路的年輕歌手鍾鎮宇，成為全場受矚目的焦點之一，一首「悄悄的」讓故鄉的粉絲聽得好開心，尖叫聲此起彼落。
主辦單位縣府觀光處在最後一夜，還特地安排摸彩活動，豐富彩品有電扇10台、空氣清淨機1台、立式吸塵器3台和空氣清淨機、43吋電視各1台，讓中獎的觀眾十分開心。
(中時 )
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