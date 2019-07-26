還是圍著浴巾比較安全！北京一名王姓女子到廣西陽朔興坪龍頸河漂流景區遊玩，在女浴室淋浴更衣，赫然發現女浴室內裝有3個攝像頭。

女淋浴間裝了監視器。(翻攝自看看新聞)

16名女遊客認為被侵犯隱私，要求該單位道歉、賠償。經警方調解， 園方願意向遊客道歉，並給予5倍門票賠償。

王女表示，她和朋友從北京來到陽朔旅遊，22日下午，她們在龍頸河漂流景區漂流後，來到女淋浴間更衣。淋浴間在二樓內側，外設儲物間，二者沒有門簾等遮擋。不少人淋浴後都直接到儲物櫃前換衣服。

她說，當時一女遊客因內衣淋濕便光著上身從淋浴間跑到女浴室的購物點買內衣。被工作人員提醒遊客不要祼跑，因為裡面有監控攝像頭。王女等女遊客這才發現女浴室內有3個攝像頭，2個對著置物櫃區，1個對著淋浴間。

由於浴室只有門框，沒有門簾，王女等16名女遊客認為，攝像頭可以拍到淋浴間裡面，侵犯了女遊客們的個人隱私，便一起去找景區理論。

園方在接獲遊客的反饋後也立即在置物櫃張貼「內有監控，請勿在此更衣」的告示，不過卻與王女等協商不出共識，遊客們後來報警，警方介入調查取走了2個監控攝像頭的記憶體卡，而正對淋浴間的攝像頭沒有記憶體卡。警方在置物櫃鏡頭的記憶體卡裡，沒有發現22日當天的影像。

園方在接獲遊客的反饋後也立即在置物櫃張貼「內有監控，請勿在此更衣」的告示。(翻攝自看看新聞)

園方辦公室負責人莫先生稱，3歲小孩都知道，有蓮蓬頭的地方才是浴室，監視器安裝的地方是置物櫃區，裝監視器也是為了防盜。他也表示發生了這樣的事，願意向遊客道歉。但遊客要求5倍門票的賠償不合理。另外，從遊客財產安全方面考慮，置物區的監視器不能拆除。

警方調查後認為，二樓女浴室標識不明，置物櫃區裝有監控但沒有提示，是園方疏忽大意的問題。「雖然初衷是防盜，但不能侵犯遊客的隱私。」

事情經警方調解，園方同向王女等遊客道歉，並按5倍門票的標準給予賠償。由於幾名遊客因行程問題提前離開，最後，王女等10名女遊客共獲得8400元人民幣賠償，園方也承諾不得傳播相關視頻。

(中時電子報)