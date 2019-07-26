華航董事長謝世謙（前左）25日率隊召開記者會說明私菸案。(中央社)

私菸案燒向華航，稍早公布歷年專機負責人名單，驚見華航董事長何煖軒，不到2個小時的時間，何煖軒立即澄清「所有會議的主導層級都有慣例可循」，只差沒直接說他絕對不是專機負責人，倘若何煖軒說的是真的，華航等於再次說謊。

什麼時候開始，華航變成一直說謊、一直說謊的航空公司？

私菸案爆發5天，華航不知是誰給的膽子，從第一時間的瞎扯謊，傾全力要切割高層的責任，到昨天董事長謝世謙親上火線說明，也被轟是謊言連篇，今天連呈現給社會大眾的專機負責人名單，都直接被打臉，讓人不禁對華航搖頭。

說真的，捅了這麼大的簍子，出包到哪裡、負責就到哪裡，不叫嚴苛。但我們不解的是，為什麼華航為了要護高層、護某些人的官位，可以用全公司的信譽，甚至連鐵若事實的名單都可以造假，只為了讓此次負責專機的羅雅美全身而退。

根據華航稍早開出的名單，羅雅美、邱彰信任非主管職。平心而論，這個名單令人非常非常失望，如果出了這麼大包，與綠營背景深厚的羅雅美都沒事，只是改當董事長特助，角色豈不就化明為暗，成了名副其實的「地下董事長」？

謝世謙昨天記者會上，說他對人事負責，其實我們要問，華航過去有無從子公司經理四級跳到擔任資深副總的前例。如果有，我們相信他很優秀，是不可得的奇才，如果這樣，華航董事長兼總經理給他當就好了，幹嘛委屈當個董事長特助。

換言之，明明眾所皆知，這樣的人事安排就不合理，就是酬庸，而且都爆發了桃機史上最大的免稅菸品走私案，但負責專機的羅雅美卻能輕放，反過來想，他只要在華航裡面任職，政治任務就會很明確，放在董事長旁邊，這根本叫「監軍」。

如果人事懲處就到此為止，代表羅雅美後台真的夠硬，更坐實外界所說，謝世謙深知羅雅美「不可得罪」，在羅雅美的就近監督下，謝世謙將更像橡皮圖章。而這是華航不斷地說謊，再不斷地被打臉換來的，這樣的代價值得嗎？

(中時 )