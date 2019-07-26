總統府今（26）日再針對私菸案說明，仍用「超量」、「超買」字眼描述，外界痛批就是「走私」，總統府卻用文字遊戲逃避國安特勤人員觸犯刑法的事實。財政部關務署官員表示，本案即使使用「超量」描述，仍屬於《菸酒管理法》中的「私菸」範疇，且破萬條太大量、利用特殊管道，都不適用於「一般旅客」條文，確實涉及刑法。

關務署官員指出，貨品超帶於免稅數量未申報，有逃漏關稅之虞，都屬於《海關緝私條例》規管範圍，「走私一詞是比較重的用詞，但確實是同一行為」。

如果逃漏關稅的貨品為菸、酒，則以《菸酒管理法》為優先法，在法律條文中的用詞就是「超量」，前關務署官員認為，即使只用「超量」、「超帶」等字眼，很明顯仍是違法行為。

根據《菸酒管理法》，一般旅客如果帶超過1條煙未申報，官員說，如是少量，目前已經「除罪化」，未申報部分沒入和處每條500元罰鍰，這屬於「行政罰」。「但破萬的數量實在太超過」，官員指出，雖然本案是用一般旅客身份訂購免稅菸品，但是透過其他手法來運送，也不是走一般旅客通道，就不會用一般旅客適用的條文只用行政罰，而是已經涉及刑法。

依照《菸酒管理法》第45條，輸入私菸、私酒者，處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上，1000萬元以下罰金；第46條，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者，處3萬元以上50萬元以下罰鍰。查獲物查獲時現值超過50萬元，處一倍以上、五倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。配合提供其私菸、私酒來源因而查獲者，可減輕其罰鍰至四分之一。

官員說明，菸品未申報關稅的「除罪化」，必須要是「一般旅客攜入」、「少量」之外，一般民眾用網購等其他「非旅客」的方式運輸應稅貨品而未申報，同樣也可能涉及刑法。

(中時 )