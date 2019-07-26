游龍輝的武俠漫畫《仇斷大別山》，50年代在台灣風行。（游龍輝提供）

台灣在1950、60年代無論是小說和漫畫都曾興起一番「武林盛世」，其中「英雄出少年」的漫畫家游龍輝，獲得今年金漫獎「特別貢獻獎」。游龍輝今年74歲，但他以《仇斷大別山》等武俠漫畫當紅的時候，年僅17歲，當時全台就有35個以他為名的漫畫俱樂部，粉絲無數，還被出版社笑他是：「小孩畫漫畫給大人看！」

對於獲得金漫獎特別貢獻獎，游龍輝表示心中感觸很深，「從事這個工作的人，能拿它來養家活口的，其實沒幾個人能辦到，只有銷路特別高、稿費特別好的人，才能從事這個職業。日本漫畫家收入極高，台灣漫畫家可能只能當作副業或玩票，但台灣人才很多，希望在政府的努力下，未來台灣的漫畫產業也能更好。」

游隆輝從小愛看書，喜歡讀聊齋、武俠小說，也愛畫畫，課本滿是塗鴉。讀初二時看到武俠漫畫家陳海虹的創作，心裡很嚮往，初三決定休學去向陳海虹拜師學藝，「一年後老師看我能畫，就叫我不用當助手了，去畫自己的作品吧！」當時漫畫家多半都30、40幾歲，只有他17歲就能編能畫，出版社爭相邀稿，讓他20歲不到，光靠畫漫畫就月入5、6000元。

然而70年代國立編譯館的漫畫審查制度施行，漫畫家失去發表空間，游龍輝也轉而到宏廣動畫公司擔任美術指導，參與的作品曾獲得艾美獎。近年則投入紙雕藝術創作，曾設計第11任總統副總統就職紀念郵摺，也在北京奧運時設計過北京景點立體卡，最近則再重拾畫筆，幫電影公司把劇本改編成漫畫。

金漫獎今（26）日公布入圍名單，得獎名單將於9月25日頒獎典禮公布。邁入第十屆的金漫獎，目前是台灣漫畫界的最高獎項，然而長年以「少年漫畫」、「少女漫畫」、「青年漫畫」等類型區分的給獎方式，顯然對近年風格漸趨多元、開放的台灣漫畫有些不合時宜。《熱帶季風》總編輯黃珮珊就表示，「金漫獎的獎項採用偏向日本漫畫的分類方式，但台灣漫畫如今其實有更開闊的風格，這幾年漫畫補助也會有更多精彩作品，會希望獎項的分類可以更加開放。」

金漫獎完整入圍名單

- 特別貢獻獎

游龍輝

- 漫畫新人獎

《虎爺起駕：紅衣小女孩前傳》

柚子、楊宛儒

原動力文化事業有限公司

《海色北極星》

吳宇實

長鴻出版社股份有限公司

《魔法少女通緝中！》

Gene

長鴻出版社股份有限公司

- 跨域應用獎

《冥戰錄》

韋宗成

IP授權食品、展覽、活動、手遊、布袋戲、輕小說等應用

未來數位有限公司

《上海大少爺》

黃熙文

3D動畫、音樂、數位壁畫、角色公仔

大辣出版股份有限公司

《北城百畫帖》

AKRU（沈穎杰）

影視化

蓋亞文化有限公司

- 漫畫編輯獎

黃珮珊

慢工文化事業有限公司總編輯

《熱帶季風 Vol.2》

洪雅雯

大辣出版股份有限公司主編

《人物風流：鄭問的世界與足跡》

陳建璋

東立出版社有限公司編輯處編輯長

《蜂蜜色的合奏》

- 單元漫畫獎

《吉利狗與怪怪貓：敖幼祥上癮的漫畫人生》

敖幼祥

時報文化出版企業股份有限公司

《狂想在法國Fantasies in france》

Elainee藍尼

無

《紅配綠》

A ee mi

無

- 兒童漫畫獎

《魯蛇少女的不思議神顏大冒險（03）~（05）》

周顯宗

青文出版社股份有限公司

《貓、妮妮一起玩》

崔麗君

典藏藝術家庭股份有限公司

《博物館大冒險3》

方秋雅

康軒文教事業股份有限公司

- 少年漫畫獎

《大仙術士 李白（5）》

葉明軒

台灣角川股份有限公司

《宅男打籃球》 第九集~第十一集

洪元建

原動力文化事業有限公司

《上海大少爺》

黃熙文

大辣出版股份有限公司

- 少女漫畫獎

《記憶的怪物 2》

MAE

東立出版社有限公司

《百花百色》

D.S.

蓋亞文化有限公司

《粉紅緞帶（全）》

星期一回收日

東立出版社有限公司

- 青年漫畫獎

《老爸練習曲》

小莊

大辣出版股份有限公司

《佛祖傳》（全三冊）

許貿淞

原動力文化事業有限公司

《魔幻時刻：THE ACTOR》第二集

HOM、柯雁心

原動力文化事業有限公司

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