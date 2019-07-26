林意箴（左起）、江常輝、孫可芳。

江常輝。

孫可芳一人分飾兩角。

林意箴扮演女鬼。

LINE TV播出、巧克科技新媒體製作出品的《靈異街11號》，單元主角林意箴、孫可芳、江常輝26日受訪，3人都是「植劇場」出道，這次在《靈異街》分飾女鬼、精神分裂、敗家子。林意箴曾在電視劇《花甲男孩轉大人》和江常輝演情侶，戲外她去年和男友分手後，常被問會不會和江常輝在一起，林意箴發了「好人卡」。

2人直到現在，手機裡互相稱謂還是「老公」和「老婆」，林意箴直言太了解江常輝個性，「我們如果在一起，不是我殺了他，就是他殺了我，否則就是手牽手去跳河；我很清楚我的另一半是要很平和的人，如果在一起，一定會有很多爭執」，認為愛情會消失，但友誼不會，「江常輝對我來說，是這樣的存在」，江常輝自嘲：「簡單來說是我太難搞了。」

孫可芳的男友是《花甲》裡的「花明」劉冠廷，2人愛情長跑多年，她被問感情現況僅回「大家都是好朋友啦」閃避。她提到拍《靈異街11號》時，一人分飾兩角，要準備2份功課、讀2份劇本，跟喜翔對戲時太緊張，肚子像青蛙一樣狂叫，咬牙硬拍完後緊急送醫，結果是胃痙孿。

江常輝演敗家子，愛錢又勢利，「接演這個角色我滿緊張的，跟我私下個性差太多。」還好只要穿上劇中西裝戲服，就能立刻變得流裡流氣。他也有感觸：「這角色覺得爸爸比較喜歡哥哥，其實我小時候也這樣覺得。」⻑大後才發現，父母只是不擅⻑表達愛，當演員後藉由角色和自己和解，更爆曾和哥哥10年沒講話，唯一說過的一句是：「我把你手機弄壞了。」

林意箴首集就變屍體，因為飾演鬼，需面無血色，她沒化任何眼妝覺得沒安全感，拍戲前還會到處走走，讓孤單感加倍。7月19日起每週五晚上10點在LINE TV、八大綜合台同步播出，7月26日每週五起晚上10點一次播出兩集。

(中時 )