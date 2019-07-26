林書豪這次短暫返台5天，除了參加國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營，也跟台大電機系教授葉丙成來場跨界對談。一位是學生偶像NBA台裔球星林書豪，一位是學生愛戴師長葉丙成，在不同領域都大受歡迎的兩人，在26日座談會上激盪出精彩火花。

哈佛大學畢業的林書豪，從不吝嗇發表對於教育的想法，尤其今年林書豪成為NBA史上首位奪冠的亞裔美籍球員，但卻不是用他想像方式封王，讓他感觸甚深，讓林書豪很想回到學生時期、回到沒有NBA與林來瘋光環的他，如何在自己熱愛的志願、同儕社交圈、學業、甚至父母期望間取得平衡，以及如何訂定人生志向、決定自己未來。

林書豪回憶自己，如何從單純的學生愛打球，走到讓打籃球成為職業的心路歷程，林書豪表示自己對籃球一直都有非常高度熱忱，且他花了非常多時間練習，林書豪也給所有學子們建議，追求夢想時就勇敢的追尋，不要因為外界的聲音，而害怕去影響了自己的決定。

林書豪表示，「當在高中時期，我常擔心自己未來，即使進到NBA，也會害怕在球場上表現不好，但其實生活中永遠都會遇到失敗，我唯一感到挫敗的時候，是我沒有用盡全力。每天去到球場的時候，用什麼態度跟想法是最重要的，必須隨時保有勇氣和彈性。」

至於人生遭遇最大的挫敗，林書豪說：「我在NBA打了9年，卻還沒成為自己想成為的球員，這是我一直以來的目標，我希望自己可以很穩定地表現。」

儘管已經成為知名的NBA球員，但林書豪仍堅持每年都回到台灣，跟喜歡他的粉絲和同學們交流，「如果我的人生目標都是為了自己，我不會滿足，我希望我在球場上的經驗跟挫折，能幫助大家理解，不要害怕失敗。」

(中時電子報)