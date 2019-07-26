吳念軒（左）、李佳豫。三立提供

李佳豫。三立提供

台視、三立週日偶像劇《月村歡迎你》吳念軒、李佳豫「海鷗CP」虐戀展開，本週播出李佳豫克制自己傷心的情緒，不敢面對新感情，真實面對自己，兩人在爭執拉扯中，李佳豫不小心揮了吳念軒一巴掌，並且說出：「你配不上我！」的狠話，這段虐戀將兩人的距離越推越遠。

身為新生代的吳念軒如果被喜歡的人拒絕，絕不是屬於會打退堂鼓的人，認為會繼續努力，但絕對不會讓對方反感。李佳豫劇中對感情有陰影因此排斥新的追求者，她覺得對感情之所以會有陰影不外乎就是第三者，特別是在很愛的狀況下被迫分開的，應該會有一大段時間會封閉自己的內心，因為不想要再經歷痛及失去。

她認為感情裡有多少的快樂，當分開之後，就應該會有更多雙倍痛苦，以前看過一句話「不能因為害怕失去就不去愛」，因此李佳豫不會讓自己「淪落」到不敢談戀愛或不敢投入一段感情的地步。

這次李佳豫與吳念軒在劇中虐戀，兩人自然而然的發展出屬於小海和夏鷗的表演方式，「因為我覺得很多事情越刻意越會弄巧成拙。然後我們都算是自然派演員，每次看吳念軒表演的時侯，都覺得好厲害！對她而言，對手演員真的很重要，所以怎麼樣培養情緒忍到底，其實就是聽對手演員的台詞，感受他正在表演的當下給我的能量，我們並沒有刻意的培養」。

(中時 )