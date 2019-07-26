遠航國內線的全新ATR客機。圖：遠航提供

對不少旅客來說，辦理登機手續是一件繁瑣又複雜的任務，遠東航空為了讓國內線旅客能有一趟最便捷舒適的旅程，特別將登機服務線上化，旅客只要聰明掌握以下三招，就能即時掌握登機資訊。

第一招：APP預辦登機，迅速又環保，自8月1日起遠航APP新增預辦登機功能，搭機當天不用排隊久候辦手續，航班起飛前60分鐘用手機APP操作，不但能先行劃位，坐上自己理想的位置，同時還能領取電子登機證，環保又迅速。相關操作流程可參考遠航官網。

第二招：官網線上後補，理想機位不漏接，即日起遠航官網受理起飛前3日及往後90天內所有航班之線上訂位後補，每次訂位候補需求最多受理4位佔位旅客及2個航班單程之預訂。完成候補訂位程序後，如確認機位取得，遠航將以電話或email主動通知旅客，旅客同時也可利用遠航官網中「國內線查詢」之「訂位查詢」功能，確認機位是否取得，再行辦理購票。農曆春節期間及連續3天以上假期另有規定，其他相關作業辦法請參考官網中「訂位購票」之「國內線後補訂位」頁面說明。

第三招：LINE線上客服，您的旅遊小幫手，遠航Line線上客服功能為國籍航空首例，除發佈遠東航空的最新資訊外，也提供專人線上為旅客解答訂位購票、航班時刻、搭機須知等相關諮詢服務，即時回應功能能大幅減少旅客電話等候之時間。這項貼心服務全年不打烊，歡迎旅客多加利用。

遠東航空發言人盧紀融副總經理表示，為了促進更有效率的登機程序，以及給旅客更高的便利性，遠航積極推動線上化服務。另外，隨著中秋節佳節旺季到來，連假期間機位已開放訂票，還沒規劃中秋假期的旅客們，可以立刻拿起手機開始訂票，搭乘遠航去離島賞月囉！

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