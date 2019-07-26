U12世界盃少棒錦標賽正在台南市熱烈開打，世界棒壘球總會祕書長劉明珠(WBSC Secretary General Beng Choo Low)肯定台南承辦歷屆世界盃少棒錦標賽的亮眼表現，她特地感謝台南市與中華棒協夥伴們歷年堅持與付出，與世界棒壘球總會同心齊力為下一代推動蓬勃運動環境風氣。

劉明洙多年前就來過台南，今年再來訪，看見台南各方面發展蓬勃，相當讚嘆，同時為台南感到開心，幾次來訪不僅是為了球賽，也為了與台南朋友們相聚，每次總能感受到台南人熱情好客。

她表示，台南市政府、中華棒協與世界棒壘球總會懷抱共同理念與夢想，為少棒選手們營造世界級賽事，這份熱情與支持在世界城市中實屬難能可貴。尤其，目前年輕世代時常接觸螢幕與3C產品，透過舉辦世界級少棒壘球賽事，能夠帶給年輕世代從事運動的夢想與養分，對他們是相當正面的鼓勵與支持。

她說，台灣與台南所付出的心力，以及願意投資在12歲以下少棒選手賽事的理念，獲得世界棒壘球總會全體成員的高度肯定以及衷心感激，台南正帶動著世界各國培育少棒選手、推動養成運動風氣。

由於歷屆WBSC世界盃少棒賽在台南舉辦獲得成績亮眼，雙方創造良好合作經驗，因此世界棒壘球總會也將2019年世界盃少壘球賽移師到台南舉辦，再次證明世界棒壘球總會對於台南市的信賴。

此外，本屆少壘球賽不同於以往，採取男女混合同隊賽制，是另一個世界棒壘球總會逐步推動的願景。劉明珠表示，本屆同時承辦世界級少棒、壘球賽，台南市與中華棒協必定面對龐雜的壓力與挑戰，但是在合作過程中，依然展現出穩定溝通與合作熱情，相當不簡單，讓世界棒壘球總會對於雙方合作越來越有信心。

她指出，台灣相當重視棒壘球，相信透過同時舉辦世界盃少棒壘球賽，首先受益的是台灣與台南本身，為在地孩子們創造蓬勃活躍的棒壘球運動環境以及參與國際級比賽的頻繁機會，台南也因此成為亞洲城市中帶領棒壘球發展的佼佼者。

世界棒壘球總會相當期待能夠在更多不同領域與台南及台灣合作，除了舉辦賽事，也希望讓更多世界會議及訓練活動來到台南。

(中時 )