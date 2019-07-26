謝佳見吐露深埋多年的感情創傷。

劇中被離婚。

藉酒澆愁。

謝佳見在台視、東森《男神時代》劇中目睹妻子林逸欣劈腿後，竟還被離婚，哭求對方也挽回不了這段婚姻，只好痛心簽下離婚協議，天天藉酒消愁，還從此不再相信愛情。兩人拍這場戲時都哭到雙眼紅腫，下戲後眼睛還佈滿血絲。導演稱讚兩人都很進入狀況，幾個鏡位幾乎都是一次拍完，不然他真怕會把眼睛哭瞎。

謝佳見坦言，這場戲他入戲很深，「可能是進入角色的關係，我連拍了幾次都記不太清楚了。就連導演看我們哭得很累有點擔心，我也不怎麼覺得累，就自然的把台詞吐出來的時候，眼淚就跟著一直掉。」。現實中也曾遇另一半劈腿，並因此藉酒消愁，苦笑自己跟劇中劉萬鏢的經歷，其實有許多相似之處。

劇中葉星辰還對謝佳見說出自己多年前的感情創傷其實就是害死自己的前男友，這番驚人自白令謝佳見久久無法釋懷。謝佳見坦言自己私下也會跟朋友互聊心事，「不管是生氣或難過的事，只要願意說出來心裡都會好過一點，所以我還蠻願意當傾聽者的角色。如果我聽到有女生為前任的死，愧疚受傷，我真的會感到非常不捨跟心疼。」

葉星辰則笑說「我也是跟朋友互吐心事的那一種，但每次大吐苦水後，就會去運動紓壓，把不好的情緒一次發洩掉」。台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋等人主演，並每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。

(中時 )