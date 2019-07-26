大溪區普濟堂慶祝關聖帝君誕辰遶境祈福活動，今年共有30個社團參與遶境，25日起便陸續有遶境隊伍扶轎出巡，市長鄭文燦更是出席子夜祝壽大典與起轎遶境。大溪警分局也不落人後，找來小小警察騎乘Q版小型警用重機車、汽車，一起參與遶境盛會。

鄭文燦26日上午參加「大溪區普濟堂恭祝關聖帝君1860周年聖誕慶典暨遶境祈福活動」起轎遶境，祈求桃園家戶平安、建設大發展。鄭文燦表示，農曆6月24日是關聖帝君聖誕，已成為大溪人的第二個過年，普濟堂的遶境活動更是百年文化，傳承了神將、陣頭及許多民俗藝術。

為傳承大溪區百年陣頭文化魅力，鄭文燦表示，市府規畫於大溪農會舊肥料倉庫成立社頭文化館，目前由大溪木藝生態博物館推動辦理中，期盼藉此傳承台灣傳統文化。此外，今年普濟堂關聖帝君聖誕遶境祈福活動也推廣使用環保鞭炮，以降低環境負擔。

由於普濟堂廟會為大溪區年度盛事，趁人潮眾多，大溪警方藉此機會舉辦暑期青春專案宣導活動，特別邀請小朋友打扮成迷你版警察，騎乘Q版小型警用重機車、汽車，與社頭們一同遶境。大小警察們會合後陣仗驚人，小小警察們的可愛萌樣超吸睛，讓一旁小朋友吵著「我也要騎！」

(中時 )