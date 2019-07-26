北市中山北路三段往圓山飯店邊坡處，26日晚間21時23分發生一起計程車在邊坡側翻的交通意外事故，車內無人受困，救護人員到場發現運將沒有受傷，但後座一名男乘客手腳受到輕微擦傷，另名女乘客出現頭暈現象，所幸兩人皆意識清楚並無大礙，已送往馬偕醫院醫治，詳細肇事原因正由警方調查中。

(中時 )