北市圓山飯店邊坡小黃側翻車 2乘客受傷 22:312019/07/26 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市中山北路三段往圓山飯店邊坡處，晚間發生一起計程車側翻意外事故。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山北路三段往圓山飯店邊坡處，26日晚間21時23分發生一起計程車在邊坡側翻的交通意外事故，車內無人受困，救護人員到場發現運將沒有受傷，但後座一名男乘客手腳受到輕微擦傷，另名女乘客出現頭暈現象，所幸兩人皆意識清楚並無大礙，已送往馬偕醫院醫治，詳細肇事原因正由警方調查中。 (中時 ) #邊坡 #乘客 #北市 #圓山飯店 #圓山 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投縣長林明溱會勘魚池及水里鄉道路排水及邊坡擋土牆改善工程 16:242019/07/24 生活 只是賣太多菸？他揭華航最大漏洞 10:522019/07/26 生活 社會熱門新聞 傻眼 女淋浴間驚見監視器 女控：360度拍我脫衣服 - 社會 華航還在隱瞞 專機負責人名單有玄機 - 刑案 打臉小英 ！ 私菸案就是「走私」關務署：涉及刑法 - 社會 - 中時 陸女醫師嫁來台 夫手機驚見小三嬌喊：老公真厲害 - 社會 路衝圍牆設計像馬路 用路人傻傻直行恐上天堂 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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