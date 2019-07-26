「小馬」倪子鈞與有遊戲界「最美CEO」之稱的老婆許書綺結婚近4年，兩人感情恩愛，才生下女兒倪希米不到1年時間，老婆又傳出懷上第二胎喜訊。未料小馬今(26日)突在臉書沉痛宣布寶寶因綜合發育不完全，生理性自然淘汰，「近20週的生命，就這麼離開了我們。」令他與妻子當下得知都震驚無法接受，淚水忍不住奪眶而出。

小馬臉書全文：

親愛的朋友們，此刻的我抱著沉痛的心情，要告訴大家非常遺憾的消息，7/23我陪同太太產檢時，超音波檢測不出寶寶心跳，經醫生檢查各項數據，判定寶寶是因綜合發育不完全，生理性自然淘汰！近20週的生命，就這麼離開了我們。

這突如其來的噩耗，震撼了我和太太，我們幾乎不能接受，心裡吶喊著千萬個為什麼？但心中卻又清楚明白，無論我們再多做什麼，也喚不回多恩的生命！止不住的淚水奪框而出，但這事實我們必須得接受。

身為基督徒，我們深信生命主權來自於上帝，無論賜下或是收回，都由祂掌權。因為這樣，我們選擇安靜的回到上帝面前，把所遭遇的一切交給神，這真不是一件容易的事。我們夫妻決定同心合一，接受，並順服神ㄧ切的旨意。

在知道有了二寶的這段時間，我們收到許多大家的祝福、問候，相信大家此刻也和我們ㄧ樣錯愕，但我們夫妻想請親友們和我們ㄧ同用感恩越過傷痛，用讚美生出盼望。

再次謝謝大家對我們的愛，這份愛，不會因著二寶的離去而消逝，反倒更深的在我們心中，謝謝大家，我們會更珍惜所擁有的一切。也求主繼續帶領我們，讓我們一家能活出信心、喜樂、盼望，時刻分享愛，榮神益人的生命。

「多恩，爸爸媽媽雖不捨得，但相信天父是滿有憐憫、慈愛，我們恭敬的把你交還給天父。雖然無緣，但因著你，爸爸媽媽的心更緊密在ㄧ起，因著你，我們更珍惜所有的一切，因著你，我們更敬畏神。你沒有白來，安心的回天父那，做個天使，再見了多恩，We love you。」

這封信息的公怖，太太已平安做完引產在家休養，在此請容許我們婉拒各界的關心，也謝絕媒體的訪問，謝謝大家體諒。

#謝謝李木生醫師團隊

親愛的主，我們不明白，但深知祢是生命的主宰，相信祢的計劃高過於我們，更深信多恩的靈魂，已安息祢的懷中。求主親自安慰太太受創的心，醫治她的靈，保守她的身體恢復健康平安。我們安靜，因為知道誰掌管明天，我們讚美，因為知道祢是神。

禱告是奉我主耶穌基督寶貴的名求，阿們。

傳道書3:1-2

1. 凡事都有定期，天下萬務都有定時。2. 生有時，死有時，栽種有時，拔出所栽種的，也有時。

傳道書3:11

11. 神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裡，然而神從始至終的作為，人不能參透。

腓立比書4:12-13

12. 我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富；或飽足，或飢餓；或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了祕訣。13. 我靠著那加給我力量的，凡事都能作。

(中時電子報)