米可白抱病拍戲。台視提供

米可白在台視八點檔《生生世世》劇中飾演「助產士」和方文琳、曾子益等人有大量對手戲且份量吃重，因最近外景、棚內兩邊跑，天氣忽冷忽熱，讓米可白不幸「中標」得了流感，被醫師強制規定要在家裡自我隔離五天，為了不讓病情擴散，還得一個人睡在書房裡，連同劇的演員曾子益等人想在收工後去探望她也被拒絕，專心養病。

幸好家裡的三隻狗寶貝都跟著她同擠一張床，其中一隻「黑寶」甚至還會叼些玩具、醬包來「探病」，讓米可白又氣又好笑。好不容易出關回到片場拍了一天，豈料又開始發燒只好再度停工，直到25日才又再回到工作崗位上，前前後後折騰將近10天一波三折的復工之路走的不容易，讓米可白在片場紅了眼眶，語帶愧疚表示：「這樣一直生病，真的很擔心耽誤到劇組的進度」。

米可白感冒尚未完全復原，在現場排戲時也都緊緊戴著口罩，擔心將感冒傳染給其他人，時不時咳嗽、講話也帶著濃濃鼻音，熱開水不離身。雖然整個人還是呈虛弱狀態，但仍打起精神投入工作，不過也因為咳嗽得厲害讓她幾乎失聲，面對劇組同事的關心，聰明的米可白也自備了小紙條表示：「有好一點，但我不能說話，我喉嚨還很痛，感冒引起肺炎和急性鼻竇炎，今日一人限定回覆三句話！」

只要有人詢問她的病情就拿出小紙條給對方看，現場大多用比手畫腳的方式溝通，劇組也貼心的減少米可白的台詞，讓她盡量用眼神和表情對戲。

(中時 )