華航下午公布從2013年「慶誼專案」至2019年「自由民主之旅」等14次專機負責人名單，但本刊接獲內部高層爆料，華航空布的名單看似列出每次專機承辦單位與專機負責人，其實根本是打迷糊仗。該位高層挑明了說，華航歷年專機任務，只有資深副總會擔任專機承辦人及專機負責人，每次專案都有會議紀錄以及公文簽呈，將這些資料一調出，就知道是哪些人在做主，哪些人在下令?不需要打迷糊仗。

該位高層表示，每次元首出訪，華航內部一定固定由董事長召開多次專案會議，但是會中討論的，都是所有任務中籌備的大方向指導方針，細節部分都是由各業務部門主管負責。其他人根本不會去管到所謂的團購業務。

該位高層說，別說董事長，連總經理都未必會知道業務細節。最關鍵的是，華航歷次的專機承辦、專機負責人，全都是由資深副總負責，從來沒有所謂的董事長擔任過專機承辦負責人。

高層表示，先不說前幾年，就從團購未稅菸品數量暴增，最具爭議性的最近三次出訪來看，執行業務的都是資深副總邱彰信與羅雅美，如果檢調單位要調資料，就先調出兩位副總在三次專案會議中，所有的會議記錄與公文簽呈，甚至電話通聯，一切就真相大白。

該位高層表示，除了這三次外，其餘11次的所有決策過程，也都是一樣。華航內部其實也都一清二楚，到底所謂的專機承辦單位以及專機負責人，到底是哪個副總負責。但今天的名單中出現前董事長何煖軒，有點令人匪夷所思，因為何煖軒是總統出訪團成員，根本不是專機負責人，這點華航必須要出面說清楚。

該位高層說，事情演變至今，已經重傷華航形象，但是原以為董事長很快會給社會交待，但到了今天卻演變成開始打迷糊仗，因此他必須要讓外界知道，包括2014興誼專案、2015佑誼專案及久揚專案，負責人就是當時的資深副總的楊辰，根本不是林鵬良。

而2017太平洋友邦之旅、2018非洲友邦，專機負責人，也都是羅雅美。根本不是何煖軒。這些都不難查，華航賴也賴不掉，檢調要查相當容易，只要往這方向下去，大概就會清楚瞭解事實真相。

(中時電子報)