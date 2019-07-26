中共中央廣播電視總台將自8月1日起在第7頻道(CCTV-7)正式開播國防軍事頻道，此一國防軍事頻道將取代原有的軍事／農業頻道，成為全新的「央視7套」。

據《央視網》報導，大陸中央廣播電視總台今天為央視國防軍事頻道舉行開播新聞發佈會，會上宣佈CCTV-7國防軍事頻道將於2019年8月1日、亦即第92個「八一建軍節」正式開播，原有的軍事／農業頻將被完全取代。

報導說，CCTV-7國防軍事頻道將以「深入宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，深入闡釋習近平強軍思想為基本定位，成為報導中國國防和軍隊建設成就、展示人民軍隊新風貌，普及國防教育、傳播軍事知識的重要平台。」

CCTV-7國防軍事頻道並設計新的頻道LOGO和整體形象包裝，內容將更加突出權威性、專業性和豐富性。頻道將設置26檔欄目，包含全球軍事資訊，探索國防軍事熱點的專題片、紀錄片，還有文藝文化類節目。

據介紹，央視國防軍事頻道設置3檔以軍事新聞為主的新聞欄目，每天播出新聞總時長90分鐘。國防軍事頻道新節目占比達到85%，多個節目將創新應用演播室AR等新技術手段，使冰冷的武器貼近化、抽象的概念視覺化、線性的敘事立體化，帶給觀眾全新的視聽體驗。

報導說，原CCTV-7軍事·農業頻道中的農業節目將在8月1日調整到全新的CCTV-17農業農村頻道試播，並於9月23日的農民豐收節正式播出。

(中時電子報)