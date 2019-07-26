民進黨青年部今辦理「2019青年入陣：選戰特派員」學員二期培訓，民進黨副秘書長林飛帆出席成果發表致詞表示，面對台灣未來的想像是什麼？讓「青年入陣」輻射出對未來十年、二十年具體政策的期待，必須透過民主進步黨這個平台創造出來。

林飛帆指出，面對中國滲透的過程當中，每個人都必須要有一個工作跟角色，去抵抗中共的入侵。而台灣不是只有中共因素需要面對，其實還有各式各樣的問題，所以第二層的問題就是，「我們到底擔心什麼？」是擔心中共的統治？還是擔心中共代理人如何介入台灣？又或是擔心某些候選人上台之後，所期待的進步價值跟理念倒退嗎？這是大家必須思考的問題。

林飛帆表示，現在是一個超限戰的狀況。在未來一段時間裡，每個人都必須在不同的位置上，至少做好一件事情。可能是在大學裡面扮演某種程度的角色，也有可能是在地方基層裡面，去跟身旁的親朋好友去遊說、說服、拉票，各式各樣不同的角色。

林飛帆也提到，大家一定會對某些政策有一些期待和想法，也會有想要衝撞跟改變的東西。他跟各位一樣，進到這個地方，一定對既有的一些決策方式、風格，甚至是政策，會有不同的想法，但是既然來到這個黨的平台裡面，就透過這個平台，盡可能去改變。

林飛帆進一步表示，要改變它的方式，就是各位在參與的過程當中提出主張跟想法，這是最直接的方式。這個平台就是讓大家暢所欲言的地方，大家所提出各式各樣的行動方案，都是可以嘗試去改變這個政黨、改變未來2020大選的方式。

他強調，如何讓這個政黨在未來大選過程當中，吸引更多年輕族群，這也是你們來到這個地方最重要的原因。

(中時 )