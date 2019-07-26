國安局人員私運大批香菸案，越演越烈，事件真相卻仍交代不清。自由作家苦苓不解說，這樣單純的案子有很難查嗎？並嗆蔡英文總統給他5個人名單就好，若不交代清楚，就不要選了！

苦苓在臉書指出，請蔡政府公開以下這5個人名單：1.是誰指示華航可以一班飛機賣出9千多條菸？2.是誰主使吳宗憲一個人可以購買9千多條菸？3.是誰能讓銀行接受在機上刷卡買9千多條菸？4.是誰准許華膳空廚變身倉庫存放9千多條菸？5.是誰派出5輛公家貨車直接載走9千多條菸？

苦苓不滿說，小民的心聲就是香菸一直漲，快要抽不起，拜託出國的人買，説是一人限買一條、超過要罰錢，看！為什麼有人一個人就可以買9千多條菸？「不給我交代清楚，你就不要選了！」

苦苓還在底下留言酸說：「從此以後，走私犯一律改為超買犯，罰款免關。」網友回說：「那麼這也算是一種政績了。」、「在菸商工作這麼多年，終於知道市場上的免稅菸從哪個有關係的通路流出來了，以後不會再來亂價格了。」

也有網友認為，「假如又是高高舉起輕輕放下，只能說夕鶴了，重點不是難查！」、「是怕你知道的太多了。」、「飛機載的沒事，船載的叫走私？」

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(中時電子報)