分別在全球營收占前三名的中國大陸電信巨擘華為與瑞典愛立信及芬蘭諾基亞搶爭全球5G市場之際，美國總統川普的經濟顧問庫德洛宣稱，其實美國5G技術領先全球，不過專家認為這結論是過度簡化，根本誤導大眾、徹底錯誤。

據《南華早報》報導，在與美科技大廠會面後，庫德洛表示，科技大廠們想要以各種可能方式協助美國發展並建立5G工程，並說「在美國，我們的5G至今已領先全球其他國家」。

不過據美國有線新聞網先前報導，美國「無線通信和網路協會」4月曾表示，中國大陸已經在5G通訊科技上稍為超越了美國，而如果美國想贏得與中國大陸在5G領域上的競爭，必須採取行動。

此外，庫德洛的說法也招來許多專家批評。市場研究機構Gartner的流動通訊服務分析員梅內塞斯（Bill Menezes）表示，華府政客們的花言巧語正誤導了大眾，其中甚至有帶些極端愛國主義；他表示，目前在5G領域領先全球的廠商，如華為、愛立信、諾基亞，以及南韓三星等，上述每一家廠商都能提供從上游至終端的5G技術，「美國還沒出現在我心中的排名內」。

此外，報導也指出，雖然美國以擔憂北京間諜行為而禁止政府機關使用華為設備，並將其列入出口管制名單，部分美農村電信營運已著手計畫換掉華為設備，不過仍是考慮採用愛立信與諾基亞等廠商設備，可見美國在5G設備上仍依賴他國。

(中時電子報)