《Net Insider》專訪美國知名腳部醫生溫菲爾德，詢問今夏跳槽籃網的杜蘭特可能恢復情況，溫菲爾德表示，杜蘭特不太可能下季復出，假如可以就是驚喜，不過杜蘭特痊癒機率大於沃爾，如果順利的話，甚至可以恢復到90％到100％。

杜蘭特跟沃爾同樣出現腳跟阿基里斯腱撕裂，預估恢復時間也都至少1年以上，不過溫菲爾德認為，「要期待一名球員利用手術恢復到重回高強度戰場，必須要等他的傷勢與核心力量恢復到一定程度，其中核心力量必須花上較久時間。」

「這不單單只是阿基里斯腱的癒合，那通常需要4到6個月，但小腿肌肉力量恢復至少要1年以上，」溫菲爾德表示，「這也是高水準運動員必須休養很長時間的主因，你必須確保他們找回核心力量，才能放心讓他們選擇傷癒復出。」

不過溫菲爾德強調，杜蘭特的比賽風格跟身為控衛的沃爾不同，「一個仰賴爆發力的後衛，他跟杜蘭特的需求不同，假如說恢復到傷前水準機率，我認為杜蘭特高於沃爾，畢竟沃爾的比賽更強調速度和爆發力，也更需肌肉群正確發力。」

「所以我認為杜蘭特可以恢復到90％到100％之間，這是我的預估，前提是一切都在順利進行，不再出現任何傷勢反覆。」

(中時電子報)