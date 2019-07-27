寶藍泡杯麵

6歲的韓國YouTube網紅李寶藍有3,000萬訂戶，由於可愛爆表，人氣居高不下，財富快速累積，已在首爾江南區買下價值800萬美元（約2.5億台幣）的5層樓豪宅。

據CNN新聞網26日報導，寶藍在YouTube上有兩個廣受歡迎的帳戶，一個是擁有1,360萬訂戶的玩具評鑑頻道，另一個則是有1,760萬訂戶的錄影部落格帳戶。由於寶藍太受歡迎，因此她的父母成立了寶蘭家族（Boram Family）公司。

韓國YouTube網紅李寶藍

單是寶藍泡杯麵，並津津有味大飽口福的影片，點閱次數就超過3億。不過，寶藍片中的部份內容也引起廣泛爭議。例如，其中有影片顯示，寶藍從爸爸的錢包裡偷錢，還有開車上路，而引發民眾擔心，可能對觀看的幼童產生不良影響。

由於非政府組織「拯救兒童基金會」（Save the Children）將她的錄影呈報警方，因此首爾家事法院（The Seoul Family Court）要求她的爸媽接受諮商課程，以防他們虐待兒童，後來這些較具爭議性的影片都陸續下架。

(中時電子報)