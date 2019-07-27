NBA champion Jeremy Lin is CSKA Moscow's top target at guard position, a source told Sportando.

If the free agent guard doesn't accept the offer, CSKA Moscow will consider Ron Baker — Emiliano Carchia (@Carchia) July 26, 2019

遲遲還未決定新東家的華裔後衛林書豪，如今竟有機會前往俄羅斯打球嗎？根據《Sportando》記者卡奇亞爆料，身為俄羅斯聯賽多年霸主的莫斯科中央陸軍，目前鎖定林書豪作為補強後衛的頭號目標，這個消息未免也太震撼了。

問題是林書豪目前仍然鎖定重返NBA，甚至考慮中國大陸CBA，應該不太可能接受莫斯科中央陸軍邀約，前往陌生的俄羅斯聯賽挑戰，卡奇亞也補充爆料，假如豪哥選擇不接受邀約，莫斯科中央陸軍將考慮上季短暫效力巫師的朗貝克。

莫斯科中央陸軍是當地聯賽的絕對王者，上季例行賽拿下22勝4敗、排名第1晉級，接著季後賽以9連勝之姿，連闖3關封王，最近才跟上季效力國王的考福斯簽下兩年合約，不過他們後衛戰力確實短缺，會考慮林書豪或許並不意外。

反正林書豪至少會在台灣待到周日，27日下午更將親自出席國泰夢想豪小子林書豪籃訓營的結訓儀式，屆時就可直接詢問豪哥，到底是否真有意願前往俄羅斯挑戰全新舞台？他在27日晚間也於新店舉辦佈道會。

(中時電子報)