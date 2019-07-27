火龍果乃水果界的「排便聖品」，其功效連營養師都說超猛 (圖／本報資料照)

飯後吃水果可以幫助消化，但也要挑對水果，其中效果最強的就屬紅通通的「火龍果」了，它的排便效果就連營養師都極度認可，原因在於火龍果豐富的膳食纖維含量與果膠，可以讓糞便膨脹還變軟。

根據《三立》報導，郵政醫院營養師黃淑惠指出，補充足夠的膳食纖維、水分與油脂是防止便秘的不二法門，100公克的火龍果中，含有80%水分、纖維1.3克，還同時擁有不可溶性纖維與可溶性纖維，吃起來口感黏黏的，則是果膠之故，果膠與可溶性纖維功效類似，都能吸附水分，能夠膨脹並軟化糞便，更易排出。

不過黃淑惠也指出，火龍果糖分高，以100公克火龍果來說，紅肉糖份有12.3克、白肉糖份12.4克，尤其是許多人喜歡將火龍果做成冰沙，享受綿密的口感，但為了分量足夠，一次就是使用兩顆，喝下肚之後糖分也攝取過量，造成血糖快速上升。

黃淑惠表示，食用火龍果應保持「一天一份」，也就是一般飯碗的平碗量，且不能因為火龍果能有效幫助排便，就不去吃其他水果，錯過攝取其他火龍果所沒有的營養素。

(中時電子報)