小小年紀就有精湛的演技與口才，讓網友笑翻。一名5歲的男童，因為偷帶手機到學校，被媽媽抓包後，媽媽氣得拿了棍子要教訓，沒想到男童舉一反三，不斷跟媽媽「盧」，讓一旁錄影的姊姊笑瘋，媽媽也忍不住嘴角失手。

一名女網友「莎菲‧索克蘿蔓」在自己IG貼出了一段5分鐘影片，原來是自己的弟弟偷帶手機到學校被媽媽抓包，媽媽拿出棍子要請吃「竹筍炒肉絲」，沒想到弟弟開始展現他的「才能」，先是要媽媽冷靜，不要激動，還對著媽媽說「不要拿棍子打我，妳沒看到我腳在抖了嗎」，讓媽媽又好氣又好笑，旁邊錄影的原PO也忍不住一直笑出聲。

弟弟持續糾纏了好幾分鐘，還一直要媽媽「妳棍子放下」、「不要那麼激動，妳喉嚨痛我不管妳哦」，更親自示範教學，要媽媽怎麼輕輕地打他，最後媽媽終於理智斷線，直接一掌往弟弟的手用力拍下去，嚇得弟弟大叫「超級痛啦」。媽媽看到後，冷冷地說「不然我用棍子打了」，嚇得弟弟馬上住嘴立正站好，還說以後不敢帶手機了。

這段影片吸引了近50萬人觀看，網友看到也笑瘋，直說「媽媽耐心也太強，是我早巴下去了」、「今年最好笑影片」、「5分鐘我從頭笑到尾」、「這小孩長大不是成就非凡就是個禍害」、「整個就是討價還價的概念」、「這媽媽很棒啊，做錯要懲罰，但也會聽孩子說話」。

(中時電子報)