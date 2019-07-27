昕品設計總監王子亦（見圖）表示，開始重訓後，跑步速度進步了，體態也變好了。（圖片來源/康健雜誌）

重量訓練的好處相當多，最顯著的是增加肌肉。從年輕時就開始做重訓，還能提早打底，防止步入中年之後的肌力流失。澳洲和美國的研究更陸續發現，重訓可以增進腦力、有助於改善認知功能。

從事室內設計的昕品設計總監王子亦，2年多前開始做重量訓練，搭配跑步等有氧運動，雖然過了57歲，但舉起60公斤的槓鈴輕輕鬆鬆，體能一點都不輸給年輕人。

中老年人肌肉易流失 年輕重訓留肌肉

「開始重訓後，跑步速度進步了，體態也變好了。」王子亦為了改善高血壓而開始運動，項目包括自行車、跑步、和游泳等。接觸重訓之後，運動效能大幅提升。

人過30歲，肌肉便開始以每年約1％的速度減少；60歲之後，全身肌肉減少30％；超過80歲，流失的肌肉達一半以上。

多數復健科醫生都建議，中老年人做重訓並搭配飲食，可提升肌力與肌耐力，避免肌少症。花蓮慈濟醫學中心主治醫師陳俐君說，如果能在30歲之前就開始做重訓，等於為自己的肌肉預存退休金，到老年都受用。

重訓讓四肢變粗壯？

很多女生會疑惑：年輕就開始作重訓，會不會變成手壯腳粗的金剛芭比？「正能量女神」藝人瑞瑪席丹，以自身的經驗告訴大家：重訓讓她練出全身線條，肌肉精實有活力，還能維持體重和體脂肪的穩定。

長者、年輕人都適合

雙和醫院復健醫學部主任劉燦宏曾表示，肌肉長期不使用，會慢慢萎縮，一旦缺乏運動，脂肪容易跑到肌肉的間隙。如果增加體內肌肉的比例，脂肪便不易囤積，才能夠練就「不易胖體質」。

重訓練肌力也練思考力？

澳洲和芬蘭的學者，都研究過重量訓練對腦功能的影響。《應用生理學期刊（Journal of Applied Physiology）》7月刊登的新研究也發現，腦認知功能輕微受損的老鼠，在經過重量訓練後，腦部記憶區會出現酵素和基因標記，促進新的神經細胞生成，改善思考能力。

雙和醫院神經科主任胡朝榮說，過去認為腦細胞不可能再生的想法，已經受到挑戰。「愈來愈多研究都發現，運動對老鼠、甚至於人的認知功能，都有改善的作用。運動會增加腦細胞的增長因子BDNF，除了改善認知，還能增加腦的體積。」

雖然相關的研究結果來自於動物實驗，還無法完全適用於人體，但可以確定的是，包括重訓在內的運動，的確有益腦部功能、促進身體健康。

資料來源：New York Times、Kaiser Health News

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(中時電子報)