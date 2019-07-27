調查局新北市調處查辦國安局少校吳宗憲等人利用總統出訪走私菸品一事，調查局長呂文忠事先是否知情？據了解，呂文忠不但事先知情，並指示行動當天對載運私菸車隊採取「截流式」在不影響總統車隊行進的情況下執行搜索，順利起出私菸。

調查局以往進行司法偵查的慣例，發動偵查前必須層層上報，經局本部最後核定後才能立案偵辦，但是，國安局私菸案顯示新北市調處直接行動，局長呂文忠形同「架空」。

據悉，新北市調處偵辦私菸案仍採以往「一條鞭」的立案方式，呂文忠不但在知悉搜索行動，並指示新北市調處，在機場執行搜索務必在不干擾總統車隊的情況下進行，經辦案單位研判，載運私菸的車輛應該在總統車隊的最後方，呂文忠建議採取截流的方式行動。

22日總統出訪行程結束，果然載運私菸的車輛在總統車隊的最後方，調查人員於是會同關務署人員，待總統車隊駛離，私菸車輛想跟隨離開機場時，將私菸車隊順利攔截，並起出車內的私菸。

(中時 )